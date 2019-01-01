ديفيد لويز يُهاجم أسلوب لعب بيرنلي وإهداره للوقت

البلوز أجبروا على خسارة نقطتين مهمتين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه ديفيد لويز مدافع تشيلسي انتقادات لاذعة لأسلوب لعب بيرنلي وإهدار لاعبيه للوقت خلال المباراة التي جمعت الطرفين في ختام الجولة الـ35 للدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل 2-2.

وخسر تشيلسي نقطتين مهمتين في صراعه على حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال القادم بعدما فشل في الخروج بالنقاط الثلاثة من مواجهة بيرنلي الذي افتتح النتيجة قبل أن يتأخر 2-1 ثم يصل للتعادل قبل نهاية الشوط الأول.

تشيلسي يُهدر نقطتين ثمينتين في صراع المركز الرابع بالتعادل مع بيرنلي

وقال لويز لقناة سكاي سبورتس عقب اللقاء "حاولنا فعل كل شيء للفوز بتلك المباراة، لكن الأمر يُصبح صعبًا جدًا حين تلعب ضد فريق سنحت له فرصتين وسجل منهما هدفين ولم يرغب بلعب المباراة".

"إنه أسلوب ضد كرة القدم. إهدار الوقت طوال الوقت، خاصة حين تمتلك الكرة. لاعبوهم وقعوا على الأرض وأوقفوا المباراة. لقد لعبوا 11 لاعبًا داخل منطقة الجزاء، من الصعب التسجيل ضد فريق كهذا".

المدافع البرازيلي وجه كذلك انتقادات قوية للحكم كفين فريند لعدم تدخله لإيقاف لاعبي بيرنلي عن إضاعة الوقت.