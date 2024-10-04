"ما قاله عني طاردني في كل مكان " .. "منبوذ" مانشستر سيتي يروي معاناته مع جوارديولا!

فترة صعبة قضاها صاحب الـ28 سنة في ملعب الاتحاد

أكد كالفين فيليبس لاعب وسط مانشستر سيتي المُعار إلى إبسويتش تاون، أنه أحب وقته كثيرًا مع النادي الإنجليزي، بالرغم من تعليقات المدرب بيب جوارديولا الشهيرة حول زيادة وزنه.

فيليبس وصل إلى ملعب الاتحاد قادمًا من ليدز يونايتد في عام 2022 مقابل 42 مليون جنيه استرليني، كبديل محتمل للإسباني رودري، لكن الإصابات التي تعرض لها في موسمه الأول وضعته في موقف محرج، وتسبب في زيادة شديدة في وزنه عند عودته جعلت جوارديولا يخرج لانتقاده بشكل علني، وهو الأمر الذي جعله منبوذًا في وقت لاحق.

وقال اللاعب الإنجليزي في تصريحات لبرنامج "My Mate's a Footballer" مع باتريك بامفورد:"ربما سمعت عن الوقت الذي خرج فيه بيب وقال إنني أعاني من زيادة الوزن بعد كأس العالم وما إلى ذلك، الحديث بدأ ينمو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مزعج".

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وأضاف:"الواقعة جعلتني أتحدث عن هذه الأمور في كل نادٍ كنت أذهب إليه، كنت أدخل في مناقشات مع المدرب وخبير التغذية عن أشياء من هذا القبيل، لأنهم كانوا يتحدثون دائمًا عن وزني قبل أي شيء آخر، كنت منزعجًا وقتها وشعرت بحالة شديدة من الإحباط".

وتابع:"رغم كل ذلك، من الواضح أنني أحببت اللعب في مانشستر سيتي، إنهم الفريق الأفضل في العالم ولديهم لاعبون رائعون، ولكن الأمر كان مرهقًا نوعًا ما عندما تعلم أنك لن تلعب في عطلة نهاية الأسبوع، ولا يزال يتعين عليك الذهاب والتدريب بأفضل شكل ممكن".

يذكر أن فيليبس البالغ من العمر 28 سنة، قضى الموسم الماضي مُعارًا إلى وست هام ولكنه فشل في إثبات ذاته، ليعود إلى مانشستر سيتي ويذهب في فترة إعارة أخرى مع إبسويتش تاون حتى نهاية هذا الموسم.