كالعادة .. ريال مدريد يذكر حكم غرناطة بـ"خطاياه" في سانتياجو برنابيو!

هجوم مستمر من النادي الإسباني على الحكام

مثلما اعتاد قبل كل مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، قرر نادي ريال مدريد الهجوم المبكر على الحكم خوان مارتينيز قبل مواجهة غرناطة.

الحكم الإسباني سيكون المسؤول عن غرفة تقنية الفيديو خلال المباراة المقرر إقامتها، غدًا، السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في جولة جديدة من الليجا.

القناة الرسمية لريال استعرضت لقطتين من مواجهة الفريق أمام رايو فاييكانو بالليجا هذا الموسم، وزعمت أن الميرينجي استحق الحصول على ركلتين جزاء، كما أشارت إلى واقعة أخرى من الموسم الماضي ضد نفس الفريق بسبب ضربة تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور.

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وركزت كذلك على لقطة أخرى كانت أمام إشبيلية في موسم 2020/2021، عندما تم احتسب نفس الحكم ركلة جزاء لكريم بنزيما ولكنه تراجع عنها بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما حصل الفريق الأندلسي على ركلة جزاء مشكوك في صحتها من لمسة يد على إيدير ميليتاو.

وانتهت المباراة وقتها بالتعادل الإيجابي 2/2 وبهاتين اللقطتين كان يمكن لريال التفوق على أتلتيكو في جدول الترتيب.

يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد غرناطة وهو في المركز الأول بجدول الليجا بـ35 نقطة بالتساوي مع جيرونا الثاني.