كالدارا يخطو الخطوة الجدية الأولى في طريق العودة للعب

عاد المدافع للعب بعد توقف دام لخمسة أشهر تقريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خطى ماتيا كالدارا الخطوة الجدية الأولى في طريق عودته للعب مع ميلان عقب توقف طال عن الخمسة أشهر نتيجة الإصابة.

كان ميلان قد ضم كالدارا الصيف الماضي بعد تألقه اللافت في الموسمين الأخيرين مع أتالانتا، وقد انضم اللاعب لليوفنتوس لعدة أسابيع قبل أن ينتقل للروسونيري ضمن صفقة عودة ليوناردو بونوتشي للسيدة العجوز.

وتعرض اللاعب لإصابة عضلية في بداية الموسم ثم عانى من مشاكل في وتر أكيلس ليغيب عن اللعب منذ ظهر أمام دوديلانج في الدوري الأوروبي يوم 20 سبتمبر الماضي.

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صاحب الـ24 عامًا أنهى مرحلة التأهيل الطبي للعودة وقد ظهر اليوم على الملعب بقميص ميلان لأول مرة منذ خمسة أشهر ونصف، حين بدأ مباراة فريق البريمافيرا صباح اليوم.

يُذكر أن ميلان استعاد خلال الفترة الأخيرة لاعبيه أندريا كونتي ولوكاس بيليا بعدما أبعدتهما الإصابة لفترة طويلة عن اللعب، ولكن مازال جاكومو بونافينتورا بعيدًا عن الفريق.