جوندوجان محددًا الهدف الأول للسيتي: لتكن الأفضل، عليك الفوز بدوري الأبطال

لاعب الفريق الإنجليزي يتحدث عن هدفهم الأهم هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد إلكاي جوندوجان متوسط ميدان مانشستر سيتي أن الأولوية الأولى بالنسبة له هذا الموسم هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، موضحًا أنه ليُصبح السيتي من الأفضل، عليه الفوز باللقب الأوروبي العريق.

وتُوج السيتي بالفعل ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية الأسبوع الماضي، ومازال يُنافس ليفربول بقوة على لقب البريميرليج وسيُواجه سوانسي سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي فيما سيلعب مباراة الإياب ضد شالكه في دوري الأبطال وقد فاز ذهابًا في ألمانيا.

صاحب الـ28 عامًا أكد أن فريقه يمتلك قائمة رائعة وغنية من اللاعبين مما يمنحه فرصة المداورة والتغيير في مختلف المراكز مع الحفاظ على مستوى الجودة الممتاز، مؤكدًا أنه لم يشعر أبدًا بضعف أو تراجع في قوة الفريق حتى لو غير 3-5 لاعبين، وهو ما يمنحه في النهاية قدرة المنافسة على أي بطولة.

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مضيفًا حول الهدف الأول للفريق بين الأهداف الثلاثة المتبقية "بالنسبة لي، دوري الأبطال هو أعظم ما قد يفوز به لاعب كرة القدم، ربما أشعر بهذا لأنني خسرت النهائي بالفعل حين كنت مع دورتموند".

"فريقنا الآن أفضل كثيرًا من الفريق الذي كان مع دورتموند في ذلك الوقت. بدا واقعيًا وقتها أن نحقق هذا الإنجاز، لكن الجميع يعلم مدى صعوبة الوصول لنهائي الأبطال والفوز به. هو صعب حقًا، لكن إن أردت أن تكون الأفضل، عليك باعتقادي الفوز بدوري الأبطال".

واصل "ليس فقط أفضل فريق، بل أفضل نادٍ أيضًا، وهذا ما يُظهره لنا التاريخ، انظر لريال مدريد وبرشلونة. إن فزت بدوري الأبطال وتحدثوا عنك الناس فهم سيستخدمون كلمة "الأفضل"، إن كنت راغبًا في أن تكون الأفضل في أوروبا، عليك الفوز بدوري الأبطال. تلك حقيقة".

أتم "لا نمتلك لاعبًا واحدًا مميزًا يستطيع تغيير كل شيء وحده، مثل ميسي أو رونالدو، لكن من الصعب أن تجد فريقًا آخرًا في أوروبا يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين في فريقه. الإمكانيات موجودة بالتأكيد".