كاكا: لهذا السبب فشل نيمار في تحقيق الكرة الذهبية!

كاكا يوضح حقيقة فشل نيمار في تحقيق جائزة الأفضل بالعالم

كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية ريكاردو كاكا عن السبب الحقيقي وراء فشل مواطنه نيمار في تحقيق جائزة الأفضل في العالم.

ويعاني نيمار الآن من العديد من المشاكل مع فريقه باريس سان جيرمان بعد خفوت مستواه ومطالبة الجماهير برحيله.

وتحدث كاكا عبر مقابلة مع شبكة "ESPN" عن الأسباب التي تؤخر من حصول مواطنه على التقدير الذي يستحقه من قبل اللجان المنظمة للجائزة الفردية الأغلى بالعالم.

وكان كاكا هو آخر برازيلي يفوز بجائزة الأفضل بالعالم، وذلك عام 2007، وهو الوحيد الذي هزم هيمنة ليونيل ميسي ورونالدو في ظل ترشيحهم للجائزة، قبل أن يفعل الأمر ذاته لوكا مودريتش عام 2018.

وعن فشل نيمار في تحقيق تلك الجائزة قال كاكا: "في رأيي، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، فإن الإنجاز الجماعي له وزن أكبر، وأعتقد أن هذا رائع".

وعن الفوز بها دون تحقيق أي لقب جماعي هام أوضح: "من النادر ألا يحدث هذا، أعتقد أن رونالدو الظاهرة هو الوحيد الذي أتذكره والذي تمكن من إلغاء ربطها ببطولة جماعية كبيرة، حيث كان بطل كأس الاتحاد الأوروبي مع إنتر في موسم 1997/98، وليس دوري الأبطال، ومع ذلك حصل على أفضل الأصوات في العالم".

Getty

وتابع: "إنه أمر رائع، لأن كرة القدم هي رياضة جماعية، البطل ليس الأفضل على الإطلاق، ولكنه مخطط جماعي، لقد كان الأفضل فقط لأن شخصًا ما دافع عنه وأعطى له الكرة، أحب أن تلك الجائزة مرتبطة بذلك".

وأضاف: "نيمار، في أوقات مختلفة من مسيرته، كان يؤدي كأفضل لاعب في العالم، لكنه لم يحصل على جائزة الأفضل في موسم 2019/20 لأن باريس سان جيرمان خسر أمام بايرن في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأردف: "لو كان فريقه قد فاز، لكان نيمار قد تحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم".

واختتم: "أعتقد أن نيمار كان الأفضل في العالم في أوقات مختلفة في السنوات الأخيرة، لكن حقيقة أنه لم يفز بالجائزة نفسها لا تحدث لأنه لم يكن لديه إنجاز جماعي عظيم".

اقرأ أيضًا..

لابورتا: اجتمعت بوكيل رونالدو .. ودي يونج ليس للبيع!

المُدلل والمشاغب والغطاس .. هجوم توتنهام الذي لن يحبه أحد!

منحني انطباعًا سيئًا وتعلمت منه ما لم أتعلمه من مورينيو .. قالوا عن جارسيا