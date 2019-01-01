باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في برشلونة

وحجر عثرة وحيد قد يعيق إتمام الصفقة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان تُخطط للتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، ليحل محل مواطنه كيليان مبابي، حال أصر الأخير على مغادرة "حديقة الأمراء" مع نهاية الموسم الجاري.

وتجمع جُل التقارير الواردة من داخل النادي الباريسي، على أن صاحب الـ21 عامًا لا ينوي الموافقة على اقتراح تمديد عقده مع النادي لموسمين إضافيين، لعقده الحالي الممتد حتى منتصف عام مونديال قطر.

وأكثر من مصدر يحظى بمصداقية لا بأس بها، أشار إلى أن المدير الرياضي للباريسيين ليوناردو، فشل في إقناع مبابي الأب في فتح ملف تجديد عقده نجله، وذلك لرغبة بطل العالم في تحقيق حلمه بارتداء قميص النادي الملكي في المستقبل غير البعيد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" نقلاً عن "فور فور تو"، فإن الإدارة الباريسية تضع نجم أتلتيكو مدريد السابق على رأس قائمة المرشحين لتعويض الظاهرة في فصل الصيف المقبل، على اعتبار أنه الخيار المثالي للمهاجم الثالث بجانب ماورو إيكاردي ونيمار جونيور في الثلث الأخير من الملعب.

ولفت المصدر إلى أن ليوناردو يخطط لضم الأنيق سواء استمر مبابي في عاصمة الضوء لموسم آخر أو رحل، وذلك حفاظًا على قوة المشروع، وأيضًا كبديل مضمون لمواطنه الشاب في أي وقت، بدلاً من التورط في عملية بحث معقدة عن بديل لكيليان، حال فشلت كل محاولات إقناعه بتمديد عقده.

في الوقت ذاته، أوضح التقرير أنها ليست المرة الأولى التي يحاول خلالها باريس ضم جريزمان، من باب أن ليوناردو قام بمحاولة جريئة معه في الميركاتو الصيفي الأخير بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن "واندا متروبوليتانو"، لكن في نهاية المطاف اختار أنطوان الذهاب إلى "كامب نو".

من هم أفضل من سددوا ركلات حرة في تاريخ اللعبة؟ ⚽️🎯 pic.twitter.com/MOAgRvGcd0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 12, 2019

وفي الختام، أشار مصدر المعلومة إلى أن حجر العثرة الوحيد الذي قد يتسبب في تراجع باريس عن الفكرة برمتها، تقدمه في السن، حيث أوشك جريزمان على كسر حاجز الـ29 عامًا، وفي نفس الوقت، لا يؤدي بشكل جيد مع برشلونة منذ بداية الموسم، باستثناء بعض الومضات من حين لآخر.