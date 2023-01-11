كافاني: إذا عاقبني فيفا لإسقاط شاشة الفار فيجب حبس الحكم!

كافاني يتحدث عن واقعة ضرب شاشة "VAR" بعد مباراة غانا في كأس العالم 2022.

خرج إدينسون كافاني نجم منتخب أوروجواي بتصريحات صادمة بشأن غضبه بعد توديع منتخب بلاده لمنافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022، والاعتداء على شاشة حكم الفيديو المساعد "VAR" بعد مباراة الجولة الأخيرة أمام منتخب غانا.

منتخب أوروجواي ودع منافسات مونديال قطر من الدور الأول بعدما حصد أربع نقاط، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتخطي الدور الأول، بعدما تفوق منتخب كوريا الجنوبية بفارق الأهداف وخطف بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي في وصافة المجموعة الثامنة خلف منتخب البرتغال.

كافاني اعتدى على شاشة "VAR" بعد مباراة غانا في الجولة الأخيرة، مما أدى إلى سقوطها وتهشمها، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى فتح ملف إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الأوروجوياني وأربعة لاعبين.

كافاني تحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "El Pais" الإسبانية عن تلك الواقعة قائلًا: "إذا عاقبوني لضرب شاشة VAR، يجب أن يوضع الحكم في السجن (بسبب أخطائه)".

وأضاف: "هناك أخطاء لم يكن يجب أن تُرتكب من قبل حكام الفيديو الذي يقفون وراء الشاشة باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد والكاميرات".

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واختتم: "صحيح أن سلوكنا يجب أن يكون جيدًا، لكننا بشر، وفي كثير من الأحيان يحدث ذلك في مجال تعيش فيه بشغف وتعمل بجد، ويمكن أن تمر بمثل هذه المواقف، وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل ذلك، ويمكن أن تكون ردود الفعل أكثر تسامحًا".

مباراة أوروجواي وغانا، والتي انتهت بفوز كافاني ورفاقه بهدفين دون رد، شهدت رفض مطالبات لاعبي أوروجواي بالحصول على أكثر من ركلة جزاء، وعندما تم إطلاق صافرة النهاية، اندلع غضب اللاعبين والمدربين وحاصروا الحكام.

وإلى جانب كافاني، يواجه خوسيه ماريا خيمينيز وفرناندو موسليرا ودييجو جودين أيضًا خطر التعرض لعقوبة.