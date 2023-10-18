كاشفًا موقفه من القدوم في يناير .. روكي: هذه المباراة هي سبب اختياري لبرشلونة!

تفاصيل جديدة من حياة صفقة برشلونة المنتظرة

كشف فيتور روكي مهاجم برشلونة الجديد، عن اللحظة التي جعلته يعشق النادي الكتالوني ودفعته لاختياره دون باقي الأندية الأخرى.

برشلونة نجح في التعاقد مع روكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 30 مليون يورو بالإضافة لـ31 مليونًا كإضافات، ومن المقرر أن ينضم للفريق في يناير لو نجحت الإدارة في القيام بالإجراءات الاقتصادية اللازمة.

وقال النجم البرازيلي الشاب في تصريحات لـ"موندو ديبورتيفو" عن آخر تطورات إصابته:"أنا بخير جدًا وأتعافى بشكل جيد، سني الصغير يساعدني على الشفاء بصورة أسرع".

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وعن قدومه لبرشلونة في يناير:"لقد أجريت محادثات إيجابية مع ديكو، مفادها أن أي شيء يمكن أن يحدث في يناير، ولكن إذا لم يحدث ذلك سأركز مع فريقي".

سبب انضمامه للفريق الكتالوني:"إنه حلم الطفولة بالنسبة لي وحلم عائلتي منذ أن كنت صغيرًا، حرصت على متابعة مباريات برشلونة، تمتعوا بتواجد العديد من النجوم البرازيليين مثل رونالدو وروماريو ونيمار والآن رافينيا".

وأضاف:"مباراة العودة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو كان لها تأثير كبير في حبي للنادي".

وعن اللاعب الذي يشعر بالحماس للعب بجواره:"روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ورافينيا، اللعب معهم جميعًا سيكون مميزًا للغاية".

مقارنته برونالدو الظاهرة:"سعيد بهذا الأمر، لقد كان لاعبًا رائعًا في برشلونة وكذلك بمنتخب البرازيل، لذلك آمل أن أتمكن من السير على خطاه".

يذكر أن روكي جذب أنظار برشلونة عندما سجل 20 هدفًا مع أتلتيكو باراناينسي الموسم الماضي، قبل تعرضه للإصابة هذا الموسم والتي ربما تبعده حتى شهر ديسمبر القادم.