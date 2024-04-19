كاسيميرو يكشف سر الحمض النووي لريال مدريد ومعاناته في ليلة سقوط جوارديولا!

"مبابي لديه نفس حاسة شم كريستيانو الاستثنائية!"

أكد البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي يذكره كثيرًا بصديقه البرتغالي كريستيان رونالدو.

وتحدث كاسيميرو في مقابلة مع برنامج "إل شيرينجيتو"، قائلًا: "مبابي أحد أفضل اللاعبين حاليًا، إن لم يكن الأفضل، سريع جدًا وذكي، إنه وحش ويذكرني كثيرًا بكريستيانو رونالدو الذي كان يشم رائحة الهدف. عليك أن تشعر بالقلق لأنه سيسجل أمام برشلونة، حتى لو لم يقدم مباراة جيدة، فقد أنهى اللقاء بهدفين".

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد: "عانيت كثيرًا أثناء مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، فأنا من أكبر مشجعي الميرنجي، بالطبع كنت سعيدًا بتأهل فريقي السابق، كما شعرت بالفرحة بعد إقصاء الغريم".

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وأوضح: "دوري أبطال أوروبا ضمن الحمض النووي لريال مدريد، من الصعب شرح ذلك، الفريق يتحول في هذه البطولة. إذا فزت هناك بالدوري فقط، يسألونك لماذا لم تفز بدوري أبطال أوروبا؟ الأمر كذلك. عليك أن تعتاد هذا الضغط".

وتطرق البرازيلي إلى الحديث عن تجربته في إنجلترا، قائلًا: "كل شيء يسير على ما يرام، الأجواء في البريميرليج لا تصدق، ومن الجميل جدًا اللعب فيه. كما أن تكيف الأسرة يسير بشكل جيد.. كل شيء على ما يرام".

وختم متحدثًا عن فترة صراع كريستيانو وميسي، قائلًا: "لقد استمتعنا ولا ندرك ما فعله ميسي ورونالدو. نحن لا نقدر كثيرًا ما فعله كريستيانو في كرة القدم وما يفعله، في العام الماضي سجل 50 هدفًا. لكن ماذا ستقول عن ميسي؟".