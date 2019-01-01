كاسيميرو يعترف: البرازيل تلعب بشكل سيء

كاسيميرو يتحدث عن سوء البرازيل بعد هزيمة الأرجنتين

قال كارلوس هنريكي كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد والمنتخب البرازيلي إن المستوى الذي يقدمه منتخب بلاده سيء ومتراجع هذه الفترة.

وكان المنتخب البرازيلي قد خسر السوبر كلاسيكو مساء أمس الجمعة أمام غريمه الأرجنتيني بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وعقب المباراة والتي كانت الخامسة على التوالي التي لا ينتصر فيها المنتخب البرازيلي، بات هذا هو أسوأ رقم يحققه السامبا منذ 2013 في رقم مخيب للغاية.

وحول ذلك، قال كاسيميرو إن المستوى الذي يقدمه المنتخب البرازيلي منذ انتهاء كوبا أمريكا التي توج بها مؤخرًا متراجع إلى حد يحتاج وقفة حقيقية.

وأضاف: "كان من المتوقع أن نمر بفترة تراجع بعد كوبا أمريكأ، ولكنها طالت وكانت أكبر بكثير من الحد الطبيعي، هذا مؤشر خطير في حال استمر لأكثر من ذلك"

وتابع: "مع تيتي تحسنت الكثير من الأمور، والمنتخب الحالي يمتلك المقومات التي تجعله يعود من جديد إلى الأداء المعهود والنتائج الجيدة"

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يذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد حقق لقب كوبا أمريكا الصيف الماضي، والتي لعبت على أرضه بعدما فاز على منتخب بيرو في المباراة النهائية.