كاسيميرو يروي لحظاته الأولى من مورينيو في ريال مدريد

أشعره وأنه الأفضل في العالم..

كشف كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، عن الحوار الذي دار بينه وبين جوزيه مورينيو أثناء الظهور الأول له بقميص الملكي.

السبيشال وان كان هو أول من منح الفرصة كاسيميرو للمشاركة مع الفريق الأول لريال مدريد خلال موسم 2013-2013 أمام ريال بيتيس في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

الدولي البرازيلي تحدث عن هذه الليلة وقال "مورينيو قال لي أنا أعرف من أنت، أنا أعرفك جيدًا. الآن اذهب واندفع في الكرة الأولى، هذا ما يحبه جمهور السانتياجو برنابيو.".

وأضاف "أذكر أنني تركت غرفتي في الفندق وأنا أشعر أنني أفضل لاعب ارتكاز في العالم.".

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وأتم "الآن الأطفال البرازيليون يحلمون باللعب في ريال مدريد، لكن خلال عصري هناك، كنت ما أحلم به أن أترك الحي الذي أقطن فيه فقط!.".

ورحل مورينيو عن تدريب الريال بعد نهاية هذا الموسم وحلّ محله كارلو أنشيلوتي، والذي منح الفرصة بصورة أكبر لكاسيميرو في الموسم التالي، قبل أن تتم إعارته في الموسم الثالث إلى بورتو.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا قد انفجر بعد وصول زين الدين زيدان إلى القيادة الفنية للميرينجي، حيث صار من الكتيبة الأساسية ومن أهم اللاعبين في كتيبة المدرب الفرنسي.