كاسيميرو: سولاري يُشبه زيدان في تلك النقطة

لاعب وسط ريال مدريد يقارن بين المدربين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد أن نهج مدربه الحالي سانتياجو سولاري مشابه لنهج مدربه السابق "زين الدين زيدان" فيما يخص العلاقة مع اللاعبين.

وكان زيدان قد استقال من تدريب الريال بعدما قاده لتحقيق ثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا، فيما وصل سولاري في أكتوبر من العام الماضي لخلافة جولين لوبيتيجي، وقد تذبذبت نتائج الفريق تحت قيادته لكنها لا تسير بالشكل المطلوب مؤخرًا، إذ خسر 3 من آخر 4 مباريات.

اللاعب البرازيلي أجرى حوارًا مع إسبورتو إنتراتيفو وطُلب منه اختيار مدربه الأفضل، فأجاب "سيكون من غير العادل اختيار مدرب واحد فقط. هناك مورينيو وأنشيلوتي وزيدان وبينيتيز .. كل منهم له خصائصه الخاصة المهمة".

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"زيدان كان يمتلك الكثير من العلاقات مع اللاعبين، كانت علاقة والد بابنه، كان مثل صديق لنا. سولاري يقوم بالمثل، عادل مع الجميع."

وعن الفترة السيئة التي يمر بها الريال، قال كاسيميرو "من الطبيعي أن يمر الفريق بلحظات تراجع، نحن ننمو الآن".

أتم "نحن مقبلون الآن على الشيء الأهم (دوري الأبطال). لدينا خصم صعب وكل تركيزنا على الفوز بالألقاب، لكن الأمر صعب".

يُذكر أن الريال سيواجه مساء اليوم أياكس أمستردام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد تفوق ذهابًا في هولندا بنتيجة 2-1.