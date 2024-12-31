منافسة سعودية سداسية وفريق عاصمي هو الأقرب له .. كاسيميرو يُوافق على الرحيل عن مانشستر يونايتد

اللاعب مرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت صحيفة "إكسبرس" الإنجليزية عن موافقة كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد على الرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

اللاعب البرازيلي لم يبدأ سوى 10 من مباريات فريقه الـ19 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وقد تلقى انتقادات كبيرة لأدائه في لقاء الخسارة أمام نيوكاسل 2-0 مساء أمس.

النادي الإنجليزي يرغب في تعزيز صفوفه بأكثر من لاعب تلبية لرغبة مدربه الجديد، روبن أموريم، ولذا يتوجب عليه بيع بعض نجومه وتقليل فاتورة الرواتب الشهرية، ومن شأن رحيل كاسيميرو تلبية تلك الطلبات.

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الصحيفة نقلت عن مصادر برازيلية قولها أن 6 أندية من دوري روشن السعودي تتنافس على خدمات لاعب ريال مدريد السابق، هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والاتفاق والقادسية، مشيرة إلى أن النصر يبدو الأقرب لضمه لإعادة زمالته مع كريستيانو رونالدو من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاسيميرو مرحب تمامًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، موضحة أن أي نادٍ سيرغب بالتعاقد معه عليه أن يتخلص أولًا من أحد أجانبه كما اشترطت رابطة دوري المحترفين السعودية في بيانها يوم أمس.