كاسياس: أحب العودة لليجا، ولم أعتزل دوليًا

حارس مرمى ريال مدريد الأسطوري يتحدث عن زيدان والمنتخب الإسباني كذلك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فتح إيكر كاسياس باب العودة للدوري الإسباني من جديد، مؤكدًا صعوبة تكرار نجاحه مع ريال مدريد.

صاحب الـ37 عامًا كان قد خاض مسيرة ذهبية مع ريال مدريد استمرت لـ16 عامًا وشهدت العديد من النجاحات أبرزها فوزه بلقب الليجا 5 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، ولكنه غادر إلى بورتو عام 2015.

وينتهي عقد كاسياس مع ناديه البرتغالي بنهاية الموسم الجاري، ورغم الحديث في الإعلام عن إمكانية تجديده لموسمين إضافيين، إلا أن اللاعب فتح الباب للأندية الإسبانية الراغبة في ضمه.

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إذ قال "كنت محظوظًا بما يكفي لألعب في الليجا، ولسوء الحظ أنني لست هناك حاليًا. تكرار ما فعلته مع ريال مدريد صعب، وتكرار النجاحات التي حققتها هناك صعب جدًا. وقتي في مدريد من الماضي، لكني أحب العودة لليجا".

حارس المرمى الإسباني نفى أن يكون قد أغلق ملف العودة لتمثيل المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لم يعتزل دوليًا وجاهز تمامًا في حال تم استدعاءه، وموضحًا في نفس الوقت احترامه الكامل لقرارات المدربين بالاعتماد على أسماء أخرى.

وأتم قائلًا عن المدرب العائد للريال "عودة زين الدين زيدان بعد كل ما حققه في السنوات الماضية هي مصدر حماس وطاقة لكل جماهير ريال مدريد".

يُذكر أن كاسياس تُوج مع منتخب لاروخا بكأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية 2008 و2012.