كاسياس يُشيد بصفقة ريال مدريد الجديدة

حارس مرمى بورتو يتوقع مستقبلًا مبهرًا لزميله في مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو بصفقة ريال مدريد الجديدة، المدافع البرازيلي ميليتاو، لكنه طالب جماهير فريقه السابق بالصبر عليه ومنحه الوقت اللازم للتأقلم على الأجواء الجديدة.

ريال مدريد كان قد أعلن ضم ميليتاو من بورتو دون الكشف عن المقابل المالي، لكن الصحف تحدثت عن دفعه ما يقرب من 50 مليون يورو، وسيتم تفعيل الانتقال في الأول من يوليو القادم عقب نهاية الموسم في أوروبا.

وتحدث كاسياس الذي تواجد أمس في حفل رموز الليجا قائلًا عن زميله الحالي "خطوة رائعة من ريال مدريد، لقد ضموا لاعبًا ممتازًا جدًا ينتظره مستقبل هائل. أنا واثق من نجاحه مع ريال مدريد".

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"بورتو راهن عليه حين كان صغيرًا للغاية وقد أظهر شخصية كبيرة. هو نبيل للغاية ويريد أن يفعل كل شيء بالطريقة الصحيحة، أنا فقط خائف قليلًا من تأقلمه هناك، لأن إسبانيا مختلفة. أخبره دومًا بهذا، وسيدرك ما الذي أعنيه حين يصل مدريد".

يُذكر أن صاحب الـ21 عامًا انضم للفريق البرتغالي خلال أغسطس الماضي، وقد خاض معه 34 مباراة في جميع بطولات الموسم الجاري أظهر خلالها مستوً مميزًا مما جعله هدفًا لعدد من الأندية، لكن ريال مدريد كان من نجح في ضمه.