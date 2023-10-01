كاسترو يوضح طريقة اختيار نجومه: حساباتي تختلف بحسب شيء واحد!

المدير الفني للنصر يتحدث عن مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي.

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أكد لويس كاسترو المدير الفني للنصر أن فريقه يعتبر كافة المباريات هامة، قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا.

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وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي للمواجهة: "كل المباريات مهمة للغاية وهدفنا هو الحصول على نقاط المباراة، لدينا لاعبون مميزون للغاية، ومن الصعب أن أختار 11 فقط".

وأضاف: "الكل لدينا عندهم الإمكانيات الكافية لتقديم أفضل ما لديهم، فهم يعرفون قيمة النادي الذي يمثلونه وقيمة أنفسهم بشكل جيد".

وأردف: "عندما اختار عناصر الفريق أضع في حساباتي الخصم وظروف المواجهة، ويجب في النهاية أن أتحمل المسؤولية مثلما أطلب من اللاعبين في كل مباراة".

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جدير بالذكر أن النصر يخوض البطولة ضمن المجموعة الخامسة بجوار برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، استقلال دوشنبه الطاجيكي.

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