كاسترو يلجأ لحلول مبتكرة .. بوشل يُعزز أزمة الغنام في النصر

النصر يُواجه الخليج في الجولة القادمة من دوري روشن

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عزز نواف بوشل أزمة غياب سلطان الغنام عن النصر بسبب الإيقاف، وذلك بعدما تعرض لإصابة ستُبعده عن مواجهة الخليج في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

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لجنة الانضباط كانت قد أوقفت الغنام 4 مباريات وغرمته 40 ألف ريال سعودي بسبب تلفظه بلفظ بذيء على مساعد الحكم خلال مواجهة أبها، وقد تقدم النصر باستئناف ضد العقوبة لكن تم رفضه.

واستعان المدرب لويس كاسترو بالشاب نواف بوشل ليُعوض غياب الغنام خلال المباريات الأخيرة، لكن جاءت إصابة اللاعب خلال مواجهة الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين لتُعزز من أزمة غياب الغنام.

المدرب البرتغالي يُحاول إيجاد حلول من خارج الصندوق لتلك الأزمة خلال مواجهة الخليج في الجولة الـ12 من دوري روشن، وقد أفادت صحيفة الرياضية أنه يُفاضل حاليًا بين الاعتماد على المخضرم عبد الله الخيبري أو لاعب الوسط الشاب عبد العزيز العليوة في يمين الدفاع.

يُشار إلى أن النصر يتواجد وصيفًا في جدول ترتيب دوري روشن بفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة.

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