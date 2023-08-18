كاسترو يسخر من نفسه .. ويؤكد: "النصر لا يملك فريقًا بطلًا"!

تصريحات غريبة من لويس كاسترو

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فاجأ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الشارع الرياضي السعودي؛ بعد الخسارة أمام التعاون، مساء يوم الجمعة.

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النصر خسر (2-0) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقال كاسترو في كلمته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة، والذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "النصر ليس لديه فريق بطل، منذ الموسم الرياضي الماضي".

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وأكد المدير الفني البرتغالي، على أنه يعمل حاليًا؛ لبناء فريق جديد، قادر على تحقيق نتائج إيجابية، بمساعدة الجماهير التي تساندهم بشكل أكثر من رائع.

وعن الهجوم الذي يتعرض له.. رد لويس كاسترو بطريقة ساخرة: "دائمًا أنا من المسؤول عن الخسارة.. أنا المسؤول عن ضياع 7 فرص أمام المرمى، وأنا المسؤول عن استقبالنا هدفين".

وبخصوص مشاركة اللاعب المخضرم وليد عبد الله، بدلًا من نواف العقيدي، في مباراة التعاون، شدد كاسترو على أنه يملك 3 حراس مميزين، وأنه سعيد بهذا الأمر؛ دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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