كاسانو: ريال مدريد أكبر ندم في حياتي

لماذا يشعر أنطونيو كاسانو بالندم بالسبب تجربة ريال مدريد؟

قال النجم الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو إن الندم الأكبر في مسيرته الكروية هو عدم اغتنام الفرصة للعب مع ريال مدريد والنجاح بقميصه.

وكان كاسانو قد انتقل إلى ريال مدريد في 2006 حين كان يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، وقضى هناك عامًا ونصف فقط قبل أن يعود إلى إيطاليا.

وحول ذلك، أقر كاسانو أن عدم النجاح مع ريال مدريد وقصر التجربة كان بسببه هو، ولم يكن الخطأ راجع إلى أي طرف آخر غيره.

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وأضاف: "أشعر بالأسف الشديد لعدم اغتنام فرصة اللعب مع ريال مدريد في عمر 23 عامًا، لقد كانت فرصة عظيمة بجوار أفضل لاعبي العالم"

وتابع: " ريال مدريد هو أعظم نادي في التاريخ، وفي هذه الحقبة تواجدت العديد من الأسماء التاريخية كزين الدين زيدان ورونالدو دا ليما وكان علي استغلال تواجد هذه الأساطير"

وأردف: "في مدريد تعددت مراكزي بين الجناح والمهاجم الثاني والمهاجم الصريح، لقد تبادلت الأدوار مع مايكل أوين ورونالدو ولكنني أعترف أنني فعلت الكثير من الكوارث"

وأكمل: "خلال الفترة التحضيرية خسرت 16 كيلوجرامًا من وزني وسجلت هدفين في الفترة الودية، ولكن بعد ذلك أصبحت خارج القائمة"

واختتم: "لقد كانت طريقتي طفولية للغاية ولم أكن أقدر حجم القميص الذي أرتديه، لقد فقدت عقلي وعندما لا تحترم كابيلو يتركك في الخارج، لقد أعطاني فرصة أخرى وفعل الكثير من أجلي ولكنني فعلت القليل من أجله"

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يذكر أن أنطونيو كاسانو قد لعب بأكثر من قميص في إيطاليا أبرزهم ميلان وإنتر وروما وسامبدوريا، ولكنه لم يقدم الكثير خلال هذه المسيرة.