كاسانو : أنانية رونالدو تضر منظومة بيرلو في يوفنتوس

النجم البرتغالي هو الأكثير تأثيرًا بالنادي الإيطالي

قرر النجم الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو، إثارة الجدل من جديد، بعدما اتهم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالأنانية مع يوفنتوس.

رونالدو يعتبر اللاعب الأكثر تأثيرًا مع الفريق الإيطالي هذا الموسم، ومع ذلك لا يقتنع كاسانو بنجاح اللاعب في منظومة المدرب أندريا بيرلو.

خسارة السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، دفعت البعض لمهاجمة صاحب الـ36 سنة لينضم لهم كاسانو.

وقال مهاجم ميلان وريال مدريد السابق لكريستيان فييري على موقع "تويتش":"لقد قلت دائمًا، رغم أنه يعتبر ظاهرة في كرة القدم وسجل مليار هدف، إلا أنه لن ينجح مع بيرلو".

وأضاف:"هو يسجل هدفًا في كل مباراة، هذا صحيح، لكنه يعاني من التأقلم مع فكر بيرلو، لأنه يلعب بأنانية ولا يهتم بتسجيل الآخرين للأهداف".

وتابع:"هو يعيش لتسجيل الأهداف وليس من أجل المباراة، يريد التسجيل فقط وفي هذه اللحظة تتصعب الأمور على فريقه، السنوات تمر للجميع وهو بالتحديد يواجه صعوبات".

واستكمل:"المفارقة الحالية هي أن يوفنتوس اشترى لاعبًا فاز بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا لكنه يعاني بالبطولة، وهذا بسبب أن يوفنتوس يحاول اللعب بصورة مختلفة عن المعروفة عنه منذ قدوم ماوريتسيو ساري، ولذلك يجب الانتظار لفترة طويلة من أجل الحكم على بيرلو".

يذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 23 هدفًا وصنع 3 في 27 مباراة لعبها مع يوفنتوس بكل البطولات حتى الآن.