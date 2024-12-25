ماذا قال لاعب برشلونة الشاب؟

أكد مارك كاسادو، لاعب برشلونة الشاب، أن الفريق الكتالوني "سيقاتل على كل شيء"، مشيرًا إلى أن "جميع الفرق تمر بلحظات جيدة وسيئة خلال الموسم".

وقال كاسادو، في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أتمنى التتويج بالألقاب في 2025، وأعتقد أننا قادرون على التفكير بشكل كبير، إذا صححنا هذه الأخطاء التي قتلتنا في الجولات الأخيرة".

وردًا على سؤال حول حديثه المتكرر مع مدربه الألماني هانز فليك أثناء المباريات، علق: "نتحدث مرات عديدة، عندما أرى أن الفريق يشعر بعدم الارتياح في الملعب، أذهب إليه لمعرفة ما يعتقد أنه يجب تغييره أو ما نحتاجه لنكون أكثر راحة".

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وأضاف: "فليك يطلب مني بشكل أساسي أن أكون في وضع جيد، وأن أكون مكثفًا وأن أنظم الفريق قليلًا".

وعن تقييمه للنصف الأول من الموسم، والذي بدأ بشكل مثالي لكنه انتهى بنتائج كارثية، أوضح: "أعتقد أنه يجب أن نكون سعداء بشكل عام بهذه البداية، كلاعبين وجماهير، رغم أن الشهر الأخير كان أكثر تعقيدًا بعض الشيء، أعتقد أن الشيء المهم هو الاستمرار في القتال في كل لحظة للاستفادة جيدًا من الفرصة إذا سنحت".

وختم متحدثًا عما يحتاج إلى تطويره على المستوى الفردي: "هناك دائمًا مجال للتحسين في كل شيء، أود أن أقول إنني يجب أن أُحسن الوصول إلى المرمى، حتى أن الزملاء يمزحون معي أحيانًا بأنني لا أسجل أي هدف على الإطلاق، أتمنى أن يأتي بعضها في 2025".