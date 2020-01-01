كازورلا يلمح إلى إمكانية عودته لأرسنال من جديد

هل يعود الإسباني لاستاد الإمارات مرة أخرى؟

ألمح سانتي كازورلا، لاعب فياريال الحالي وأرسنال السابق إلى إمكانية عودته للجانرز من جديد.

ورحل صاحب الـ 35 عاماً، عن صفوف الفريق اللندني في صيف 2018 متجهاً إلى فياريال في صفقة انتقال حر بعد معاناة مع الإصابة.

وقال كازورلا في تصريحات صحفية: "كان من المحبط بالنسبة لي ان أرحل عن أرسنال دون أن أودع الجمهور الذي عاملني بشكل جيد".

المزيد من الفرق

وواصل: "من الأمور المتبقية في حياتي المهنية وأريد القيام بها، هي أن أودع جمهور أرسنال بالشكل الصحيح، أنا ممتن لأرسنال ولجماهيره بسبب الطريقة التي تعاملوا بها معي خاصة في فترة علاجي".

موستافي يرحب بالبقاء في أرسنال

وتعرض اللاعب الإسباني، لإصابة خطيرة في قدمه وهدده الأطباء بعدم قدرته على المشي من جديد، إلا أنه انتصر على الإصابة وعاد للملاعب وتألق من جديد.

ويستعد كازورلا رفقة فياريال، لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني، شارك مع فياريال هذا الموسم في 26 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 12 هدفاً وصناعة 6 آخرين.