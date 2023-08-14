"كارييو باع الهلال" .. جورج جيسوس يثير الجدل بسر غير متوقع

تصريحات جورج جيسوس بعد مباراة الهلال وأبها

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أثار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد الفوز على أبها، مساء اليوم الإثنين.

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الهلال فاز (3-1) على أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت غياب العديد من اللاعبين الأساسيين؛ بسبب ضغط المباريات.

واعترف جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بمعاناة فريقه من الناحية الهجومية؛ على الرغم من تسجيل 3 أهداف، في شباك المنافس.

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وقال المدير الفني البرتغالي: "مالكوم دي أوليفيرا أنقذنا اليوم، بتسجيل 3 أهداف.. أنا انتظر من الإدارة، ضم مهاجمين جدد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي".

وحسب جميع المصادر المحلية والخارجية.. اتفق الهلال مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي.

وعلى جانب آخر.. فجّر جيسوس، مفاجأة من العيار الثقيل، في كلمته بالمؤتمر الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، بتأكيده على أن البيروفي أندريه كارييو، هو من طلب الرحيل عن الهلال.

وكشف جورج جيسوس، عن أن كارييو، سيحصل على "راتب أعلى" مع القادسية، الذي انضم إليه في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى؛ لذلك فضل الرحيل عن الهلال، خلال الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن النجم البيروفي، انضم إلى الزعيم الهلالي في صيف 2018، قادمًا من بنفيكا البرتغالي؛ حيث سجل 29 هدفًا وصنع 34 آخرين، خلال 188 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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