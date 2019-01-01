كاريلو يُغادر تدريبات الهلال مصابًا

هل يغيب عن مواجهة الأهلي الحاسمة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال السعودي عن مغادرة لاعبه أندري كاريلو تدريبات الفريق اليوم الأحد للإصابة، مما قد يُبعده عن مواجهة أهلي جدة في نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية البطلة غدًا الإثنين.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الجناح البيروفي غادر المران لشعوره بآلام في الركبة، وأوضح أنه سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدى قدرته على خوض مباراة ملعب الجوهرة المشعة غدًا من عدمه.

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وتضمن مران اليوم الذي حضره الرئيس محمد بن فيصل ونائبه فهد الراشد تدريبات بدنية وتكتيكية، وأجرى في نهايته المدرب زوران ماميتش مباراة تدريبية على مساحة نصف ملعب.

يُذكر أن الزعيم كان قد أنهى لقاء الذهاب في الرياض لصالحه بهدف دون رد، وكان قد هزم منافسه يوم الجمعة الماضي في الجولة الـ27 من الدوري السعودي بنفس النتيجة.