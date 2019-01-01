الاتفاق يُطمئن جماهيره على إصابة أليمان

اللاعب لم يتدرب اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غاب بريان أليمان عن تدريبات ناديه الاتفاق السعودي اليوم الأحد، لكن النادي طمأن جماهيره على حالة اللاعب الصحية واستعداده لمواجهة اتحاد جدة في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

وأوضح الاتفاق أن غياب أليمان جاء لشعوره بآلام في عضلات الظهر، ولكنه سيتواجد في تدريبات الفريق غدًا الإثنين.

التشكيل المثالي لـ "أجانب" الدوريات الخليجية

ويُواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة في 18 إبريل القادم لحساب الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصف المركز الإعلامي للاتفاق المران بالقوي وأوضح أنه شهد عددًا من التدريبات البدنية والتكتيكية المختلفة، قبل أن يُقسم المدرب بيرناس اللاعبين إلى مجموعتين خاضا مباراة تدريبية على مساحة نصف ملعب.

وأخيرًا واصل اللاعب علي الخيبري برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.