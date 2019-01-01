كاريلو يُطالب إدارة بنفيكا بالبقاء مع الهلال

كاريلو كان قد أنضم لنادي الهلال مطلع الموسم الحالي كإعارة لمدة سنة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية مقربة من نادي الهلال رغبة نجم وسط فريق الهلال البيروفي أندري كاريلو في البقاء مع نادي الهلال.

البيروفي كاريلو كان قد انضم لنادي الهلال مطلع الموسم الحالي كإعارة لمدة سنة، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي.

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وبحسب التقارير فأن كاريلو طالب من إدارة ناديه السابق بنفيكا البرتغالي بيع عقده على نادي الهلال، ويأتي هذا الطلب رغبة من إدارة نادي الهلال في التجديد معه والاستمرار لمواسم قادمة.

ولم يُقدم كاريلو مستوى جيد في بداية مشواره مع الزعيم، وكانت الجماهير الهلالية غير راضية عن المستويات التي قدمها في بداية الدوري.

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وتغير هذا الأمر مع توالي المباريات، حيث أثبت كاريلو أنه نجم فوق العادة، واستطاع إثبات نفسه، وقدم مستويات جعلت الجمهور الهلالي يصفق له، ويطالب بالتجديد معه.