مرشح الهلال: سنركّع آسيا وننشئ ملعبًا بسعة 30 ألف متفرج

بدر الحماد ينتظر فتح باب الترشح لانتخابات الهلال لتقديم أوراقه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف بدر الحماد؛ المرشح المحتمل لرئاسة نادي الهلال السعودي، بعض تفاصيل برنامجه الانتخابي، واضعًا لكأس دوري أبطال آسيا على رأس اهتماماته.

الهيئة العامة للرياضة كانت قد أبلغت الأندية المُكلف رؤسائها بإجراء انتخابات جديدة فور نهاية الموسم المنقضي، ومن المنتظر أن يفتح باب الترشح خلال الفترة المقبلة.

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وقال الحماد، خلال تصريحاته لراديو "يو إف إم": "هدفي هو تتويج الفريق بطلًا لدوري أبطال آسيا، لا بد على الرئيس القادم للهلال أن يركز على استمراره كزعيمًا للقارة، وهذا فشعاري سنركّع آسيا".

وأضاف: "الوقت ضيق على الهلال وعلى رئيسه المقبل على أن يضع خطة استراتيجية قصيرة المدى لخدمة الفريق، ولتكوين أفضل طاقم فني يجب المشاورة مع أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم اعتماد الأسماء المميزة".

المرشح المحتمل لرئاسة الزعيم تابع، في تصريحات أخرى بمؤتمر صحفي عقده: "نعمل على رصد 500 مليون ريال لتكوين ميزانية للنادي لتحقيق فائض بدلًا من العجز، ومن جانبي أنا سأبحث عن عقود رعاية للهلال بقيمة 200 مليون ريال سنويًا".

واختتم: "برنامجي أتعهد به على إنشاء ملعب يتسع لـ30 ألف متفرج في موقع مميز للرياض، بجانب أننا بدأنا بالفعل في فتح ملف المفاوضات مع مدربين ولاعبين أجانب للتعاقد معهم في الصيف المقبل".