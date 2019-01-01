كاريجر: أتمنى رؤية دي ليخت بقميص ليفربول

جيمي كاريجر يبدي إعجابه بمدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت ويتمنى رؤيته في ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أبدى المدافع الإنجليزي السابق جيمي كاريجر إعجابه الشديد بقلب دفاع نادي أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت.

وكان دي ليخت قد أصبح مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة الأخيرة، حيث اهتم أكثر من نادٍ بالتعاقد معه.

وبخصوص ذلك، قال جيمي كاريجر إنه يتمنى رؤية ماتياس دي ليخت بقميص ليفربول في يوم من الأيام، مشيرًا إلى أن ذلك سيعد خطوة مميزة له وللفريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "ماتياس دي ليخت مدافع مميز، هو لاعب يمتلك كل المقومات التي تجعله يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه"

وتابع: "ما يقدمه في الوقت الحالي مميز جدًا، خاصة وأن عمره فقط 19 عامًا ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه في ملاعب كرة القدم أيًا كان ناديه القادم"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت محل اهتمام برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس في الوقت الحالي، ولكن تواجده مع وكيل أعمال كمينو رايولا يعطل المفاوضات بشكل كبير.