كارني تشوكويميكا: موهبة أستون فيلا التي تركض خلفها نخبة الأندية الأوروبية

لاعب أستون فيلا الشاب صاحب الـ17 عامًا الذي شبّه نفسه ببول بوجبا، لقيّ اهتمامًا من قبل مانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس وبايرن ميونخ..

لا بد أن هناك شيئًا ما خاصًا في الماء بمدينة برمنجهام الآن، يساهم في إنتاج موجة من أفضل لاعبي كرة القدم الشباب حول العالم.

جودي بيلينجهام هو حامل راية هذا الجيل الجديد الآن، حيث يعتبر صاحب الـ17 عامًا أحد أهم الأسماء في بوروسيا دورتموند بعد ضمه من برمنجهام سيتي الصيف الماضي.

في هذه الأثناء بأستون فيلا، قاموا ببناء سمعة لأنفسهم كواحدة من أفضل المدارس التي ينمو بها المراهقين من جميع أنحاء العالم بعد إحداث ثورة كبيرة في الأكاديمية هناك.

كان هذا واضحًا للغاية تحديدًا في شهر يناير الماضي، عندما لعب أستون فيلا أمام ليفربول مباراة بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي بينما كان متوسط أعمار الفريق 18 عامًا و294 يومًا فقط.

احتوت العناوين الرئيسية في تلك الليلة اسم لوي باري، الذي يحظى بشعبية نوعًا ما بعدما لعب سابقًا في برشلونة مع امتلاكه لجودة عالية أمام المرمى، وتوجهت الأنظار كلها تجاهه.

لكن ربما يكون أفضل لاعب في فيلا هو اللاعب الذي لم يشارك حتى في خسارة ليفربول 4-1، على الرغم من أنه ربما كان من الممكن أن يفعل ذلك إذا كانت الظروف مختلفة.

تم استدعاء كارني تشوكويميكا إلى الفريق الأول لدين سميث في الفترة التي سبقت المباراة حيث توقع الكثيرون أن يكون على الأقل على الدكة ومن المحتمل أن يظهر لأول مرة ضد كتيبة يورجن كلوب.

لكن لسوء حظه وبعد إجراء فحوصات فيروس كورونا، اضطر تشوكويميكا إلى العزل الذاتي وبالتالي لم يتمكن من المشاهدة إلا من المنزل بينما كان أقرانه يقدمون عرضًا كبيرًا أمام الريدز.

ومع ذلك وعلى الرغم من ضياع هذه الفرصة لإعلان نفسه للعالم، فمن الآمن القول إن أكبر الأندية في أوروبا تدرك بالفعل موهبة لاعب خط الوسط.

ارتبط اسم تشوكويميكا بمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول قبل أن يوقع أول عقد احترافي له مع أستون فيلا في أكتوبر الماضي، بينما ورد أن يوفنتوس وبايرن ميونخ قد انضما إلى قائمة الطامحين في التعاقد معه.

وقال كريستيان بورسلو، المدير التنفيذي لفيلا والمدير الإداري السابق لنادي ليفربول وتشيلسي أمام الجمعية العمومية للنادي العام الماضي: "لدينا الآن ربما أفضل لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا في إنجلترا، كارني تشوكويميكا".

"لا جدال على الإطلاق على موهبته، إنه في سن السادسة عشر ويلعب مع فريق تحت 23 عامًا، هذا بالطبع ما تحلم به دومًا لشبابك"

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وُلد تشوكويميكا في النمسا لأبوين نيجيريين، وانتُزع من نورثهامبتون بعد أن انضم إلى أكاديمية كوبلرز إلى جانب شقيقه الأكبر، كاليب، الذي لا يزال يلعب كمهاجم في دوري الدرجة الثانية.

الآن صاحب الـ17 عامًا لعب في الدوري الإنجليزي للرديف، وقدّم ست تمريرات حاسمة كأكثر لاعب يفعل ذلك هذا الموسم.

وعلى الرغم من عمره، تطور الشاب الذي يبلغ طوله 185 سم، ليصبح واحدًا من أكثر لاعبي خط وسط الملعب الذين فرضوا نفسهم في كرة القدم الإنجليزية للشباب، هذا يرجع إلى ذكاءه الكروي الممزوج بصفاته البدنية الاستثنائية.

لاعب خط وسط لا يخشى التقاط الكرة في مناطق ضيقة ولديه قدرة على اتخاذ القرار تتناقض مع افتقاره إلى الخبرة، وقد شبّه تشوكويميكا نفسه سابقًا ببول بوجبا.

كما تم تشجيع لاعب خط الوسط المهاجم على أن يفعل نفس ما فعله مواطنه ديلي آلي مع توتنهام من خلال تطوير المردود الهجومي من ناحية التسجيل تحديدًا.

على الرغم من أن ذلك لم يؤد إلى تدفق هائل للأهداف - لديه هدف واحد فقط لفريق تحت 23 عامًا، واثنان لأقل من 18 عامًا في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب وواحد لمنتخب إنجلترا تحت 18 عامًا - غير أن ما قدمه ضد ولفرهامبتون في مارس بثلاث تمريرات حاسمة، يؤكد أنه سينفجر أكثر بالفترة المقبلة.

قال مارك ديلاني، رئيس أستون فيلا تحت 23 عامًا، لصحيفة برمنجهام ميل في فبراير "بدأنا نرى المزيد عما يدور حوله".

"لقد تحدثنا إليه عن تسجيل المزيد من الأهداف، وأن نكون أكثر إيجابية في تسديداته سواء مع الكرة أو بدونها، ووضع نفسه في الثلث الأخير ليحقق بعض التمريرات الحاسمة والمزيد من الأهداف"

"إنه لاعب واثق من نفسه، سيستلم الكرة في أي مكان على أرض الملعب سواءً تحت الضغط أم لا. هذا ما يحبه المدرب سميث"

"لدينا آمال كبيرة عليه، مثل الكثير من لاعبينا، لكنه لا يزال عمره 17 عامًا فقط ويحتاج إلى الكثير من التطور، علينا فقط التأكد من أننا ندفعه وعيلنا أن نمنحه ما يحتاجه من وقت"

تطور تشوكويميكا أدى إلى وصوله إلى الفريق الأول لأستون فيلا حيث كان على دكة البدلاء في مباراة الفريق أمام ليستر سيتي، ويتوقع أن يحظى بأول مشاركة رسمية له قبل نهاية الموسم الراهن.

مواهب كثيرة تتواجد في أستون فيلا، لكن يبدو أو تشوكويميكا هو الماس الحقيقي، ويبدو أيضًا أن مدينة برمنجهام هي من طوّرت مركز وسط الملعب في إنجلترا بإفرازها بيلينجهام سابقًا والآن نجم أستون فيلا الشاب.