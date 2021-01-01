آلان فيلاسكو: صانع ألعاب أرجنتيني يسير على خطى أجويرو

انفجر اللاعب صاحب الـ 18 عامًا على الساحة الكروية في أواخر عام 2020، ولديه اهتمام ومتابعة من أندية من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

قبل 15 عامًا، كان هناك لاعبًا شابًا ضئيل الحجم يحمل رقم 10 على قميصه، خطف الأنظار مع انديبندينتي بسبب قدراته أمام المرمى.

كان ذلك الشاب هو سيرجيو أجويرو الذي سجل 18 هدفًا في موسمه الأخير مع فريق طفولته، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في 2006 مقابل 20 مليون يورو.

مبلغ الصفقة ساعد انديبندينتي في تجديد ملعب الفريق، وبعد تأكد رحيل أجويرو عن مانشستر سيتي، مازال الأمل قائمًا على أن يعود ويلعب على الملعب الجديد للفريق الأرجنتيني.

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وإذا حدث ذلك قد نجد المهاجم صاحب الـ 32 عامًا، يلعب بجوار اللاعب الشاب الذي يعتقد الجميع أنه سيأخذ مكان أجويرو ويكون أغلى صفقة بيع في تاريخ انديبندينتي.

هذا اللاعب هو آلان فيلاسكو، والذي يشبه أجويرو فهو قصير القامة ويحمل الرقم 10، ويبهر الجميع في نهاية العام المنصرم عقب استئناف النشاط الرياضي بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

وبنهاية موسم 2019-20 الذي انتهى في يناير 2021، كان فيلاسكو قد سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين، كلهم جاءوا في غضون تسعة أسابيع وسرعان ما أصبح اللاعب الشاب الفتى الذهبي للكرة الأرجنتينية.

Para mirarlo una, y otra, y otra, y otra vez 😍



¡Qué golazo que le hizo Alan Velasco a River! 🤙 pic.twitter.com/YNS8gV0Xon — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 10, 2021

ويجد اللاعب صاحب الـ 18 عامًا الآن نفسه يعمل تحت قيادة المدرب خوليو سيزار فالسيوني، والذي كان بالصدفة هو المدرب الذي تألق معه سيرجيو أجويرو منه قبل، ويأمل فيلاسكو أن يسير على خطاه ويمثل النادي في جميع أنحاء العالم في السنوات المقبلة.

في البداية رفضت عائلة اللاعب الشاب، إرساله للعمل في انديبندينتي بالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها صديق طفولته راميرو لوبو لإقناعهم بخلاف ذلك.

فبدأ لوبو رحلته في التعلم والعمل تحت إشراف مدربي الشباب المحترفين، بينما كان فيلاسكو في أحد فرق الهواة المحليين، وخطف الأنظار من جديد بعد تألقه في أكثر من مسابقة حتى جاء انديبندينتي مرة أخرى، وحضر أسطورة الفريق أوجستين بالبوينا وشاهد اللاعب بالرغم من وجود شكوك بسبب حجمه.

حينها كان يبلغ طوله 167 سم، ولكن تفاجئ مسؤولو انديبندينتي بقدرات اللاعب، وتواصلوا مع والده وأقنعوه أن أكاديمية الفريق هي الطريق الصحيح للفتى الشاب، وفي النهاية وافق الأب وبدأ اللاعب مسيرته حتى حصل على أول استدعاء له مع الأرجنتين تحت 15 عامًا في عام 2016، وبعد ذلك بعام بدأ نجمه يظهر أكثر فأكثر ولاحظ الجمهور ذلك.

وقال اللاعب في تصريحات سابقه عن جسده وطوله: "عندما كنت طفلًا كان من الصعب أن أظهر وأعبر عن نفسي بسبب طولي، ولكنني تميزت عندما تغلبنا على راسينج بسداسية نظيفة وسجلت حينها هاتريك وبدأت ألعب بشكل أفضل".

وبعدها بعامين ساعد الأرجنتين في الفوز ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عامًا، وظهر مع الفريق الأول في مايو 2019 قبل شهرين من عيد ميلاده السابع عشر، واستمر في الظهور كبديل ولكن بعد توقف الكرة الأرجنتينية لثمانية أشهر تقريبًا انفجر على الساحة.

ونجح اللاعب في التسجيل والصناعة أمام فينيكس في كأس سود أمريكانا، في أكتوبر كرر الأمر بعدها بيومين في شباك كولون في كأس الأرجنتين، وأنهى الموسم بأربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، ضمنهم هدفين في شباك ريفير بليت في يناير الماضي، قبل أن يتسلم القميص رقم 10 مع انطلاق الموسم الحالي.

وقال عنه ريكاردو بوتشيني أسطورة انديبندينتي: "يمكنه ارتداء القميص رقم 10، فهو يتمتع بالمهارة والجودة اللازمة لحمل هذا القميص".

ومن جانبه قال فيلاسكو الذي كشف عن وشم كبير للأسطورة مارادونا على ظهره، بشأن مهاراته: "بالنسبة لي المرواغة هي موهبة فطرية إنها ليست بشيء كنت بحاجة لأتعلمه، في الفترة الأخيرة تعلمت أن أمرر الكرة بشكل أفضل وأساعد زملائي، الآن أريد التمرن على إتقان الكرات الثابتة".

وأضاف: "يمكنني اللعب في جميع المراكز الهجومية أنا لاعب سريع وأتطلع دائمًا للفوز بالمواجهات".

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تلك هي الصفات التي لاحظتها العديد من الفرق في اللاعب الشاب، وعلى رأسهم ليون، موناكو، بارما، أتلانتا بالإضافة إلى كلوب أمريكا، مع وجود تكهنات بشأن مستقبله مع الفريق الأرجنتيني.

والآن بعد تجديد عقده مع انديبندينتي في وقت سابق حتى عام 2023، لديه شرط جزائي بقيمة 23 مليون دولار، وإن تم دفع هذا الشرط فبكل تأكيد سيحطم رقم أجويرو القياسي مع انديبندينتي.