كارلو أنشيلوتي: كيف يعاني ريال مدريد هجوميًا وقد سجلنا 5 أهداف في أنفيلد؟!

المدرب الإيطالي يقف على أرض الواقع دائمًا

تطرق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى العديد من الملفات على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ريال مدريد ضد ريال بيتيس.

وتناول أنشيلوتي مجددًا اتهامات برشلونة بالفساد، قائلًا: "لم أتعامل أبدًا مع تقارير تحكيمية، لا أحتاج إليها، أعرف جيدًا الحكام وأستطيع أن أقوم بتلك المعرفة بنفسي ولا أحتاج مساعدة في هذه الأمور".

وعن مباراة الكلاسيكو أشار أنشيلوتي إلى أن ريال مدريد "قدم واحدة من أفضل مبارياته، لا أعتقد أن برشلونة يستحق الفوز، لو خلقنا فرصًا للتسجيل وقدمنا نفس الأداء في كامب نو، أعتقد أننا سنكون قريبين من هز الشباك".

وعن لاعبيه كروس ومودريتش: "كروس ومودريتش لا يقومان بإبطاء معدلات اللعب، إنهما لاعبان يفكران جيدًا فيما سيفعلانه قبل استقبال الكرة، لديهما الجودة، لا يركضان كثيرًا كما الماضي، وإنما يجعلان الكرة هي التي تركض".

وأردف: "لا أعتقد أن ملف تجديد مودريتش لعقده به أي مشاكل، سيفعل ما يتعين عليه فعله في هذا الأمر".

ووصف قلب دفاعه إيدير ميليتاو بأنه "أفضل مدافع في العالم" ورد على تشافي هيرنانديز الذي قال إن ريال مدريد صاحب اليد الأطول في التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا رغم التأخر ذهابًا في نصف النهائي 1-0 أمام برشلونة فقال: "لا أفكر في أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا كما قال تشافي، الواقع يقول إننا الآن في وضعية أقل، لا أكثر ولا أقل".

"ليس من الممكن أن تكون في أعلى مستوياتك في كل مباراة، مستوى كريم لا يقلقني، لأنني أراه في وضعية جيدة من كافة المستويات فنيًا وبدنيًا، وهو الآن أفضل مما كان عليه مطلع الموسم، في المرحلة الهجومية نحن جيدون للغاية، لا نعاني من أي مشكلة تهديفية، لقد سجلنا 5 أهداف في أنفيلد".

وعن الهجوم تحديدًا قال إنه يمكن أن يلعب بشكل اعتيادي بالثنائي كريم بنزيما وألفارو رودريجيز في خطة 4-4-2.