"نحن الفريق الأكثر حزنًا" .. أنشيلوتي يتألم لصفعة ليل ويكشف سر ابتعاد مبابي عن منتخب فرنسا

"نفتقر إلى القوة أثناء استحواذنا على الكرة"

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن الهزيمة الأخيرة من ليل في دوري أبطال أوروبا أحزنته كثيرًا، لكنها أعادت الفريق إلى أرض الواقع.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال: "نعلم جيدًا أن المنافس يجيد الضغط العالي لمنعنا من الخروج بالكرة، لدينا حلول مختلفة وعلينا أن نلعب الكرة الطويلة، إنها الأسهل وسنضفي المزيد من القوة على المباراة".

وسئل المدرب الإيطالي عن موقفه من عدم استدعاء كيليان مبابي لقائمة فرنسا، ليرد: "الفريق الطبي لريال مدريد تحدث مع ديدييه ديشان، لا أريد أن أعطي رأيي فيما يقوله المدربون. مبابي يعاني من مشكلة يبدو أنها تم حلها، لكنه ليس جاهزًا بنسبة 100٪، ولذلك قرروا عدم استدعائه".

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وأضاف: "لا أعتقد أننا نفتقد لأي شيء في خط الوسط، لدينا كامافينجا، مودريتش، فالفيردي، بيلينجهام لديهم اللمس. تشواميني أساسي في الجانب الدفاعي للفريق. لدينا الكثير من التنوع في الخيارات، نحن لا نظهر ذلك الآن، لكن الأمر لا يعني أننا نفتقد شيئًا ما".

وتابع أنشيلوتي: "أعتبر الهزيمة من ليل في دوري أبطال أوروبا جيدة، لأنها تدفعنا للتصحيح ونبحث عن الحلول، نحن الآن الأكثر حزنًا لكن لدينا كل الثقة في تجاوز هذه المرحلة".

وأردف: "اتفقت مع اللاعبين في غرفة الملابس أننا نفتقر إلى القوة أثناء استحواذنا على الكرة. لذلك نحتاج إلى التحرك بشكل أسرع للوصول إلى المهاجمين مع الحفاظ على الكثافة الدفاعية وأن نحسن من جودة التمريرات".

وأوضح أنشيلوتي: "الجميع من حقه أن ينتقدنا بعد مباراة ليل، هناك أوقات يتعين عليك فيها إعادة الاتصال وعليك القيام بذلك بسرعة. لا أحد منا يحب الخسارة، لكن في بعض الأحيان الهزيمة تعيد ربطك بالواقع، وهذه هي مهمتنا".

وختم: "نحن لسنا على المستوى المطلوب، لكننا لسنا بعيدين عن ذلك نحن نفتقر إلى القليل من القوة الدفاعية والهجومية، في تداول الكرة".