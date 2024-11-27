"سنتأهل وننافس على اللقب كما نفعل كل عام" .. أنشيلوتي يستفز جماهير ريال مدريد بعد صفعة ليفربول

"أعجبني أداء الفريق رغم الخسارة .. وأدعم مبابي"

رفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، راية التحدي بعد سقوط فريقه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن فريقه قادر على النهوض وتجاوز مرحلة الدوري إلى ثمن النهائي في البطولة القارية.

وسقط ريال مدريد بشكل مروع أمام ليفربول على ملعب الآنفيلد، أمس الأربعاء، بثنائية نظيفة سجلها أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من ليفربول: "سنتأهل إلى الدور التالي وسننافس على اللقب كما نفعل كل عام. سترون ذلك، حتى لو فزنا على ليفربول، لم نكن سنصل ضمن الثمانية الأوائل. علينا التأهل من الملحق وسنتأهل. هذا هو الطريق الوحيدة للعبور".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نستحق الخسارة أمام ليفربول، لقد كانت مباراة صعبة وهذا أمر متوقع، لأننا نلعب على ملعب هو الأصعب في أوروبا، رغم ذلك نافسنا بشكل جيد حتى أهدرنا ركلة الجزاء، ومن ثم انخفض مستوانا قليلًا. كان بإمكاننا استغلال الهجمات المرتدة بشكل أفضل".

وتابع أنشيلوتي: "أعجبني أداء ريال مدريد اليوم رغم الخسارة، لأننا لعبنا أمام أصعب خصم في أوروبا، هم استحقوا الفوز، بينما نحن بدأنا نستعيد أنفسنا كفريق، ولعبنا كما كنا نريد".

وتطرق مدرب ريال مدريد للحديث عن كيليان مبابي، قائلًا:" لقد قاتل وتنافس للنهاية مثل الآخرين، لكن لم يحقق الكثير من النجاح، أهدر ركلة جزاء وستكون لحظة صعبة عليه، لكنه يحظى بدعم الجميع، قد يشعر بخيبة أمل بعض الشيء، ولكن عليه أن يتطلع إلى الأمام".

وختم: "اليوم عاد لوكاس فاسكيز، وننتظر عودة رودريجو وتشواميني، وفقدنا كامافينجا، نعاني مع هذه الإصابات وعلينا أن نحاول استعادة اللاعبين وإيجاد حلول لهذه الغيابات الصعبة".

واستعاد ليفربول صدارة مرحلة الدوري بالبطولة القارية، حيث بات الفريق الوحيد الذي يحقق العلامة الكاملة (15 نقطة من 5 انتصارات)، لينفرد بالقمة ويترك ريال مدريد قابعًا في المركز الـ24 بـ6 نقاط فقط.