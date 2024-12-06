أنشيلوتي: ريال مدريد ليس في "جنازة" .. ومبابي يدرك حقيقة تراجع مستواه

المدرب الإيطالي يعلق على مواجهة الهلال

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن فريقه لم يظهر أفضل ما لديه بعد خلال الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنه يتقبل الانتقادات الموجهة له باعتباره المسؤول الأول عن الفريق.

ويخوض ريال مدريد اختبارًا في غاية الصعوبة، عندما يحل ضيفًا على جيرونا، غدًا السبت على ملعب مونتليفي، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني 2024-2025.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: "إنها مباراة صعبة. جيرونا أيضًا يقدم أداءً جيدًا هذا العام في الليجا ودوري أبطال أوروبا. إنهم يتنافسون بشكل جيد للغاية وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار لمواصلة القتال من أجل لقب الليجا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ريال مدريد لم يظهر أفضل ما لديه بعد، ولدي علاقة جيدة جدًا مع لاعبي فريقي، نحن نفكر بنفس الطريقة ومتحدون. نحن في معركة بجميع المسابقات وعلينا أن نكون متفائلين بالنظر إلى المشاكل التي لدينا، لسنا في جنازة ومستوى القلق لدي متوسط".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن إمكانية استبدال أو عدم البدء بكيليان مبابي، قائلًا: "يتعين علينا تقييم كل شيء، أعتقد أنه تحسن من حيث الكثافة والسرعة. هذا لا يعني أنه يجب أن يلعب كل مباراة، في بعض الأحيان يمكنه الاستفادة من الراحة. كيليان يدرك أنه لا يقدم أفضل ما لديه وتحدث عن ذلك بنفسه بعد المباراة".

وواصل: "ريال مدريد يعاني تحت الضغط؟ صحيح، هذا حدث أمام ليفربول وأتلتيك بيلباو ولحل هذه المشكلة عليك اللعب بشكل أكثر مباشرة. تمريرات طويلة والقتال من أجل الكرة الثانية، ويجب ألا تُجبر على الخروج من الخلف كثيرًا عندما يكون لديك فريق يضغط جيدًا".

وأكمل: "لقد تعلمت هذا جيدًا في إنجلترا، الكرة الطويلة هي الحل لأنه حتى لو لم يكن لديك مهاجم طويل فإن الكرة الثانية أكثر أهمية، عندما تسقط الكرة للفوز بها، فهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

ورد أنشيلوتي على الانتقادات الموجهة له، قائلًا: "الانتقادات مقبولة وهم على حق إلى حد ما. إذا سألتني ما هي الانتقادات التي تزعجني أكثر، فإن بعضها يزعجني. إذا قمت بتغيير سيئ أو تشكيل سيئ، فهذه ليست هويتي، إذا أخبرت شخصًا ما أنك قلت شيئًا غبيًا أو أنك غبي، فهذا مختلف".

وعلق مدرب ريال مدريد على مجموعة فريقه في كأس العالم للأندية التي ضمت الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي: "لقد كان عرضًا رائعًا مع صديقي دل بييرو، أعتقد أنها ستكون منافسة قوية".

وختم بالحديث عن اقتراب عودة دافيد ألابا وفينيسيوس جونيور، قائلًا: "لقد تعافى فيني بشكل جيد للغاية وسيكون جاهزًا لدوري الأبطال. ألابا سيعود للعب في يناير. وتدريجيا سينضم إلى الفريق".