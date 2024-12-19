كارلو أنشيلوتي ساخرًا من الصحافة: الآن عليكم التصفيق لي ولا أعلم أين سيُوضع تمثالي!

المدرب الإيطالي يعاتب الصحفيين بود..

ليلة كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لريال مدريد، السعيدة في كأس إنتركونتننتال، أتاحت له الفرصة لمعاتبة الصحفيين على الانتقادات التي وُجهت له منذ بداية الموسم الجاري.

الميرينجي توج أول أمس الأربعاء، بطلًا لكأس القارات للأندية بعد الفوز أمام باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة، على استاد لوسيل في العاصمة القطرية "الدوحة".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن حوار ساخر بين أنشيلوتي والصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة، إذ تحدث لهم بنبرة ساخرة: "بعد كم الانتقادات التي وجهتموها لي، أستحق جولة من التصفيق منكم".

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وأضاف بنبرة ود: "أنا أشعر بالسعادة معكم، المؤتمرات الصحفية لا تزعجني على الإطلاق، هذا عملي ومعًا يمكننا أن نستمتع أكثر".

وعندما تم تذكيره بأن كأس إنتركونتننتال هو اللقب رقم 15 له مع الملكي، عاد كارلو لحديثه الساخر: "أنا سعيد، لا أعرف أين سيضعون تمثالي، لكنهم سيخبرونني!".

يذكر أن أنشيلوتي أصبح المدرب الأكثر حصدًا للبطولات مع ريال مدريد متفوقًا على ميجيل مونوز صاحب الـ14 لقبًا.