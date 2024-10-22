بناء على طلب أنشيلوتي .. كارباخال يبدأ ممارسة دوره الجديد في ريال مدريد!

المدرب الإيطالي يريد الاستفادة من "قدراته الخاصة"

بدأ الظهير الإسباني داني كارباخال، لاعب ريال مدريد، في تسلم مهام دوره الجديد الذي حدده له مدربه كارلو أنشيلوتي، خلال فترة تعافيه من الإصابة.

ويفتقد ريال مدريد لخدمات كارباخال لفترة طويلة قد تصل إلى عام، بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة فياريا مطلع الشهر الجاري.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، صورًا من تدريبات ريال مدريد الأخيرة استعدادًا لمباراة بوروسيا دورتموند، المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب "سنتياجو برنابيو" ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث يجلس بجوار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن أنشيلوتي يريد تواجد كارباخال طوال فترة التعافي مع الفريق في غرفة الملابس والتدريبات، للاستفادة من ذكائه وصفاته القيادية وشخصيته المؤثرة كثيرًا على اللاعبين.

وقال أنشيلوتي في تصريحات سابقة عن كارباخال: " إنه قطعة مهمة جدًا في الفريق، وفي الأشهر المقبلة سنخسره كلاعب ولكن ليس كقائد في غرفة الملابس. سيكون هنا ويعمل معنا، سنستفيد من عقله، الذي لا يقل أهمية عن قوته البدنية".

وأضافت "ماركا": " يتميز كارباخال بقوته البدنية والعقلية الكبيرة، وهي صفات لا تمر دون أن يلاحظها أنشيلوتي، لذلك فالمدرب يدرك مدى أهمية وجود شخص يتمتع بهذه الخصائص في فريقه، ولهذا السبب صرح بأنه سيعتمد عليه وأنهم سيستفيدون من ذكائه وعقليته على أرض الملعب".

وأكدت أن كارباخال، لن يتواجد مع الفريق في يوم المباراة فقط ولكن بشكل شبه دائم في المدينة الرياضية لريال مدريد فالديبيباس، حيث يبقي زملائه في الفريق في حالة تأهب في كل جلسة تدريبية.