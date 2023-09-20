كارلو أنشيلوتي: جود بيلينجهام محظوظ .. وبشرى بشأن عودة فينيسيوس جونيور

أهم ما جاء في تصريحات كارلو أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على أونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

يبدو أن عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني أصبحت وشيكة حسبما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي بعد فوز فريقه على أونيون برلين الألماني في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ريال مدريد حقق فوزًا متأخرًا على أونيون برلين بهدف نظيف سجله الإنجليزي جود بيلينجهام، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي لحساب الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أنشيلوتي، وخلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أشاد بروح لاعبيه خلال المباراة وإصرارهم على الفوز، كما تحدث عن أداء بيلينجهام وبشر جماهير الملكي باقتراب عودة فينيسيوس.

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وقال أنشيلوتي بداية عن لاعب الوسط الإنجليزي: "يملك الجودة وهي مهمة جدًا، وكذلك الحظ، ولكن عليه أن يتواجد في مثل تلك الأماكن ليسجل، مثلما كان الحال ضد خيتافي، عندما يصل إلى المناطق الدفاع يكون بذكاء، لديه هذه الجودة والقدرة على الاستفادة منها".

وعن عودة فينيسيوس قال أنشيلوتي: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ومن الطبيعي أن نفتقده، أعتقد أنه سيلعب يوم الأربعاء المقبل، وسنرى بخصوص يوم الأحد".

ريال مدريد يلعب مساء الأحد المقبل أمام غريمه أتلتيكو مدريد في قمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني، فيما يحل ضيفًا مساء الأربعاء ضيفًا على ملعب "دييجو مارادونا" معقل نابولي الإيطالي في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

وعن مفتاح الفوز على أونيون برلين قال أنشيلوتي في ختام تصريحاته: "روح الفريق كانت جيدة جدًا، كل من يرتدي قميص ريال مدريد يجب أن يتمتع بهذه الروح، وبيلينجهام كان محظوظًا".