بعد هزيمة ليل .. كارلو أنشيلوتي: لم أغير شيئًا في بيلينجهام وهذا أكثر ما يقلقني

أنشيلوتي يرى أن الهزيمة قد تكون نقطة للعودة!

عبر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن حزنه لهزيمة فريقه على يد ليل الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد من ليل بهدف دون رد، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري الأبطال، باللقاء الذي أقيم في فرنسا.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "علينا التحسن والأمر أصبح معقدًا، ومن الصعب علينا تقييم المباراة، كل شيء ظهر بشكل سيئ للغاية، وعلينا أن نرمي كل شيء بعيدًا، وأن نقم بعمل هادئ".

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وأضاف المدرب الإيطالي: "نشعر بالحزن، والمباراة لم تكن جيدة، ويمكنك أن تخسر لأن هذه هي الرياضة، ولكننا اليوم لم نمنح شعورًا جيدًا وهو ما يقلقنا، ولدينا كل الموارد للتعلم وعلينا إصلاح الأمور سريعًا".

وواصل: "يكون بيلينجهام قريبًا من الجناح عندما لا نمتلك الكرة، ولكن بالنسبة لبقية الأمور فهو كما كان في العام الماضي، ووضعيته لم تتغير".

وتابع: "لم أتفاجأ بمستوى ليل، فهو يتعامل مع الكرة بشكل جيد، لقد كانوا أكثر تحفيزًا منا، ونتقبل الانتقادات لمباراة اليوم لأنها عادلة وصحيحة".

واختتم كارلو تصريحاته قائلًا: "الهزيمة جاءت لنا في الديربي، ومن هناك تطور كل شيء، وتعلمنا من ذلك ربما تكون الخسارة أمام ليل هي نقطة صعود لنا".