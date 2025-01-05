لا داعي للاستعجال .. الكشف عن المواعيد المتوقعة لتعاقد ريال مدريد مع تشابي ألونسو بدلًا من أنشيلوتي!

تعرف على المواعيد التي قد يتولى فيها تشابي تدريب ريال مدريد بدلًا من أنشيلوتي

تشير التكهنات داخل أروقة "فالديبيباس" مركز تدريب ريال مدريد، إلى أن تشابي ألونسو سيكون المدرب القادم للفريق الملكي.

وأشارت شبكة "ريليفو" الإسبانية إلى أن جميع الآراء تتفق سواء في الأكاديمية أو في مكاتب الإدارة، على أن نجم وسط الفريق السابق والمدرب الحالي لنادي باير ليفركوزن الألماني، هو الخيار المثالي لخلافة كارلو أنشيلوتي، لكن، متى ستتحقق هذه الخطوة؟ الإجابة لا تزال غير واضحة.

تشابي ألونسو، الذي بدأ مسيرته التدريبية مع فريق "إنفانتيل أ" في ريال مدريد، أثبت نفسه كمدرب طموح ومبدع، وظهر ذلك الموسم الماضي كان استثنائيًا بالنسبة له مع باير ليفركوزن، حيث قاد الفريق لتحقيق أول لقب في الدوري الألماني في تاريخ النادي، بالإضافة إلى الفوز بكأس ألمانيا والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

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أداء ألونسو التكتيكي ونهجه في العمل يجعلان منه مرشحًا مثاليًا لتولي قيادة الفريق الأول في ريال مدريد، فإلى جانب مهاراته الفنية، يتمتع تشابي بشعبية كبيرة بين جماهير الميرينجي بفضل فترته الناجحة كلاعب في النادي.

وفي ديسمبر الماضي، كان موقف أنشيلوتي محل تساؤل بعد سلسلة من النتائج المخيبة، أبرزها الهزائم أمام برشلونة وميلان، وقتها كانت الخطة في حال رحيله هي تعيين سانتياجو سولاري بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع ألونسو في الصيف.

لكن المدرب الإيطالي نجح في استعادة التوازن، ومع تحسن النتائج أصبح من غير المؤكد مغادرته في يونيو المقبل.

أنشيلوتي، الذي يتبقى في عقده عام آخر، يكرر دائمًا أنه لا يمكن لأحد مغادرة ريال مدريد بسهولة، وإذا فاز الفريق بالدوري الإسباني أو دوري الأبطال، قد يستمر الإيطالي، وفي هذه الحالة، سيكون تشابي مستعدًا للانتظار.

ألونسو، الذي يعيش لحظة مميزة مع ليفركوزن، لا يستعجل تدريب ريال مدريد، اللاعب السابق، الذي ينتهي عقده مع النادي الألماني في عام 2026، يشعر بالسعادة مع فريقه الحالي، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني، ويقدم أداءً جيدًا في دوري الأبطال، ويحظى بحرية كاملة في عمله.

وإذا استمر أنشيلوتي حتى نهاية عقده، فإن ألونسو سيكون جاهزًا لتولي المهمة في 2026، طريقته في العمل تعكس هدوءه ورغبته في التطور خطوة بخطوة، مع إبقاء ريال مدريد دائمًا في الأفق.