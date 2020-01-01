كارلوس إدواردو يعود لتدريبات الهلال قبل مواجهة الوحدة

أجرى سالم الدوسري زميله في الفريق، فحوصات طبية وأشعة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية

شهدت تدريبات نادي الهلال السعودي عودة اللاعب كارلوس إدواردو للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي بعد غيابه الفترة الماضية عن الفريق بسبب الإصابة.

وكان إدواردو قد غاب عن مباراة الهلال الأخيرة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام النادي الأهلي، والتي حسمها الزعيم بنتيجة 3\1.

في نفس الإطار، أجرى سالم الدوسري زميله في الفريق، فحوصات طبية وأشعة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وأشارت التقارير إلى أن الدوسري صاحب الهدف الأول للهلال في مرمى الأهلي قد يغيب عن مباراة الفريق المُقبلة والتي ستكون أمام نادي الوحدة.

ويلتقي الزعيم الهلالي أمام الوحدة يوم السبت المُقبل على ملعب جامعة الملك سعود في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما واصل الثنائي جانج هيون سو وعمر خربين برامجهم العلاجية، حيث يُعاني الثنائي من إصابات مختلفة ومن المتوقع غيابهم أيضًا عن مباراة الوحدة.

الوحدة يضم إلتون جوزيه رسميًا واللاعب يعد الجماهير ببطولة

يُذكر أن تدريبات الموج الأزرق شهدت حضور رئيس النادي فهد بن نافل من أجل دعم اللاعبين لمواصلة الانتصارات في البطولة المحلية.