كارلوس إدواردو: مركزي المفضل؟ أنا رهن إشارة المدرب

نجم الهلال يتحدث عن مباراة أهلي جدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كارلوس إدواردو نجم الهلال استعداده للعب في أي مركز يطلبه المدرب منه، موضحًا أنه يُجيد اللعب كلاعب وسط متقدم أو متأخر.

وتحدث اللاعب قبل مواجهة أهلي جدة في إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية البطلة يوم غدٍ الإثنين مؤكدًا صعوبة اللقاء واستهدافهم العبور للنهائي والفوز بالبطولة العربية.

مضيفًا "سنلعب مباراة صعبة أمام أهلي جدة، بعدما حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب. البطولة هدف من أهدافنا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها".

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"أجيد اللعب في مركزي الوسط المتقدم والمتأخر، أنا جاهز ورهن إشارة المدرب. أنا على أتم الاستعداد لخدمة الفريق في أي مركز يحتاجني به".

يُذكر أن الهلال حسم مباراة الذهاب في الرياض بهدف دون رد، ويعيش حاليًا حالة ذهنية ونفسية ممتازة بعدما استعاد صدارة الدوري السعودي اثر انتصاره على أهلي جدة وخسارة النصر أمام اتحاد جدة.