كارلوس إدواردو : أتمنى الاعتزال في الهلال

يتمنى البقاء مع الهلال لأطول فترة ممكنة، وأن أمكن حتى الاعتزال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو نجم وهداف نادي الهلال السعودي عن تعلقه الكبير بالنادي الذي يتواجد بين جدرانه حاليًا.

كارلوس إدواردو قال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صدى الملاعب" أنه يتمنى البقاء مع الهلال لأطول فترة ممكنة، وأن أمكن حتى الاعتزال.

اللاعب البرازيلي كان قد انضم إلى صفوف الزعيم صيف 2015، إلى نادي الهلال، قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي.

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وكشف اللاعب أن عقده لم يتبق فيه سوى موسم واحد فقط، ولكنه يمتلك الرغبة للبقاء أطول فترة ممكنة مع الفريق، مؤكداً أنه قادر على العطاء لـ4 او 5 سنوات أخرى.

وقدم كارلوس إدواردو مردود طيب مع الفريق الهلالي، حيث تمكن خلال 4 مواسم فقط من التربع على قائمة أفضل الهدافين الأجانب للفريق في جميع البطولات.

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وبالتطريق للحديث عن توتر علاقة اللاعب مع المدير الفني البرتغالي السابق للفريق جورج جيسوس، نفى أن يكون ذلك سببًا في تذبذب مستواه الفني وقال : "كنت أؤدي أدوار مختلفة على ما أقوم به في العادة".

ورداً على صعوبة المنافسة والضغط من قبل نادي النصر عليهم قال : الضغط الحقيقي يعاني منه المنافس ولسنا نحن لأننا في الصدارة، ولاعبو النصر هم من يجرون وراءنا من أجل محاولة اللحاق بنا في الصدارة".

يُذكر أن اللاعب كان قد غاب عن المشاركة عن الهلال في مباراته الأخيرة أمام الأهلي، ضمن المواجهة التي جمعت الفريقين بذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.