كارفخال: ريال مدريد لا يحتاج إلى ثورة

الفريق الإسباني يعيش موسمًا سيئًا جدًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى داني كارفخال أن ريال مدريد لا يحتاج لثورة فنية للعودة لطريق الانتصارات الموسم القادم

الريال يعيش موسمًا كارثيًا، إذ خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا ويتواجد على بُعد 13 نقطة من المتصدر برشلونة في جدول ترتي الدوري الإسباني، و4 نقاط من جاره وصاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.

الحديث يدور تلك الأيام عن العديد من الأسماء التي قد تُغادر الفريق وأخرى قد تنضم له الصيف القادم، خاصة جاريث بيل ومارسيلو وتوني كروس وعلى الجانب الآخر هناك نيمار وإيدين هازارد وكيليان مبابي.

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كارفخال عبر عن رأيه فيما يجري قائلًا "لست أنا المسؤول عن تحديد الأسماء الراحلة. أولئك الذين يعملون على هذا عليهم النظر لاحتياجات الفريق ومن يستطيع مساعدتنا من خارج النادي".

"لا أظن أننا بحاجة لثورة. لم يتغير الفريق كثيرًا في السنوات الأخيرة وقد كنا أبطال أوروبا لألف يوم".

اللاعب الإسباني أشاد بزميله كريم بنزيما معتبرًا إياه لاعب الموسم في الريال، مضيفًا "أعتقد أنه يحظى بموسم رائع. أهنئه لأنه سجل الأهداف طوال الموسم، لقد كان أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم".