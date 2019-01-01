كارفاخال ينتظر قرار المحكمة العليا للمشاركة أمام سيلتا فيجو

هل يغيب كارفاخال عن الجولة الأولى من الدوري الإسباني؟

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يواجه داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، خطورة الغياب عن أول مباراة للنادي الملكي في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو.

كارفاخال تحصل على بطاقة صفراء في المباراة الأخيرة للملكي الموسم الماضي ليغيب بسبب تراكم البطاقات.

ورغم أنّ لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، أعلن أنّ العقوبة لن تطبق في الموسم الجديد إلا أنّ القرار لا يزال معلقًا بيد المحكمة الرياضية العليا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن موقف كارفاخال يبدو معقدًا في حال لم تنعقد جلسة المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة وبالتالي لن يتم تطبيق التعديل الجديد.

ولن يتأثر كارفاخال فقط، إذ يغيب ماكسيموفيتش وجايا وباريخو ويورنتي وإلوستوندو وروج.

جدير بالذكر أنّ المحكمة العليا أقرت منذ أيام بعدم خوض أي مباراة يوم الإثنين في الدوري الإسباني سواء القسم الأول أو الثاني.