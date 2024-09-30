كارثة كانت تلوح في الأفق .. الشرطة تكشف تفاصيل خطيرة عن حادثة قذف كورتوا بالولاعة

الأحداث الساخنة لا تُفارق ديربي مدريد أبدًا

كشفت الشرطة الإسبانية تفاصيل خطيرة بشأن حادثة قذف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد من جمهور أتلتيكو مدريد بالولاعة خلال مباراة الطرفين في ملعب ميتروبوليتانو مساء أمس الأحد.

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كان اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 قد توقف لمدة 16 دقيقة تقريبًا بقرار من الحكم والشرطة بعد قذف الحارس البلجيكي بالولاعة وأشياء أخرى، وقد أكد أتلتيكو مدريد أن الأمن بمساعدة الشرطة نجحوا في التعرف على بعض المتورطين في الحادث.

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ووصف مفتش الشرطة في حديث لبرنامج "إل شيرينجيتو" اليوم بالصعب جدًا، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف اللقاء تم بالاتفاق بين جميع الأطراف "اليوم كان صعب جدًا، كل الأمور اجتمت مع بعضها البعض وفي النهاية هدد الحكم بإيقاف المباراة".

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تابع "اجتمعنا في غرفة تغيير الملابس الخاصة الحكام، الجميع كان موجودًا، اللاعبين والجهازين الفنيين والحكام وأنا، وأبلغت الحكم بأنني أستطيع الحديث مع الجمهور ومواصلة المباراة فيما بعد، وقد حدث هذا بالفعل".

وأتم المفتش حديثه بالإشارة إلى أن أحد المشجعين المتهمين برمي الأشياء على أرض الملعب وخاصة كورتوا كان يحمل سكينًا، وقد نشر حساب "إل شيرينجيتو" عبر منصة إكس صورة للسكين.