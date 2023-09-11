أزمات بوجبا لا تنتهي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس قد سقط في اختبار للمنشطات تم أخذه منه هذا الموسم أثناء لعبه لصالح البيانكونيري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية والتي أكدت أنه تم أخذ عينة الاختبار بعد مباراة أودينيزي هذا الموسم، وأنها ظهرت إيجابية، حيث كان هناك نسبة عالية من التستوسترون فيها.

وكانت تلك المباراة قد انتهت بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة في تلك المباراة، ثم شارك بعدها اللاعب في مواجهتي بولونيا وإمبولي.

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وبحسب ما ذكر يوفنتوس في بيان رسمي فالنادي قد تلقى بالفعل قرار إيقاف اللاعب، مؤكدين أنهم سيقيموا الأمر ويتخذوا الخطوات المناسبة.

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جدير بالذكر أن بوجبا عانى في الجولة الماضية من إصابة أخرى خلال فوز يوفنتوس بهدفين نظيفين على إمبولي، وموعد عودته غير محدد بعد.