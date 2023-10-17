كارثة جديدة .. إيقاف نجم يوفنتوس سبعة أشهر بسبب إدمانه المراهنات!

أزمة بوجبا ليست الوحيدة

نشر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانًا رسميًا، للإعلان فيه عن عقوبة نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس بسبب قضية المراهنات الأخيرة.

السلطات الإيطالية استدعت اللاعب مؤخرًا بعدما ثبت تورطه في استخدام بعض مواقع المراهنات عبر شبكة الإنترنت، ليكون مصيره الإيقاف لمدة 7 أشهر.

وقال الاتحاد في بيانه:"توصل مكتب المدعي العام إلى اتفاق بموجب المادة 126 من القانون العام مع نيكولو فاجيولي سيتم بموجبه معاقبته بالإيقاف لمدة 12 شهرًا، سيتم تحويل 5 منها إلى إجراءات بديلة وغرامة قدرها 12500 جنيه استرليني".

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وأضاف:"العقوبة تأتي بسبب انتهاك المادة 24 من القانون التي تحظر المراهنة على مباريات كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الإيطالي وكذلك الاتحاد الأوروبي".

وفيما يتعلق بالإجراءات البديلة سيخوض فاجيولي خطة علاجية تستمر لمدة 6 أشهر على الأقل في العديد من المؤسسات لعلاجه من إدمان المراهنات.

وينتهي موسم اللاعب بنسبة كبيرة بعد هذه العقوبة، حيث من المقرر أن يبتعد عن الملاعب حتى 17 مايو القادم قبل نهاية الموسم بمباراتين فقط بالدوري الإيطالي.

يذكر أن هذه الأزمة تضرب يوفنتوس بعد أيام من ثبوت تعاطي نجمه بول بوجبا للمنشطات واقتراب نهاية مسيرته مع السيدة العجوز.