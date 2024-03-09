كارثة تتحول إلى معجزة في مباراة بايرن وماينتس.. الحكم ينقذ لاعبًا من الموت!

"بلع لسانه وفقد وعيده"

شهدت مباراة بايرن ميونخ وماينتس التي حسمها الفريق البافاري بنتيجة كاسحة (8-1) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 25 من البوندسليجا، حدثًا مروّعًا خلال أحداث الشوط الأول.

ففي الدقيقة 33 وبينما كانت النتيجة 2-1 لصالح البايرن، حدث اصطدام بين ثنائي ماينتس أنتوني كاسي وجوشوا جويلافوجي، ليسقط الأخير على الأرض دون حراك.

وحسب صحيفة " spox"، فقد لاحظ حكم المباراة باتريك لاتريش الوضع، وسارع بعمل إسعافات أولية للاعب الذي بدا أنه "فقد وعيه وابتلع لسانه"، إذ وضع المدافع الفرنسي البالغ من العمر 33 عامًا على جانبه، ورفع على الفور اللسان من حلقه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال لاتريش، الذي يعمل كضابط شرطة، في تصريحات عقب المباراة: "كان عليّ التصرف بسرعة، لقد مررت بالكثير من المواقف المشابهة، كان اللسان في الخلف وعندما يخرج، تبدأ في التنفس مرة أخرى وتعود".

بعد الإسعافات الأولية من الحكم، جاء الطاقم الطبي في ماينتس إلى مكان الحادث واعتنى باللاعب المصاب، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب، وغادر في الدقيقة 34.

وشدد الحكم على أهمية مهارات الإسعافات الأولية: "لا ينبغي ترك هذا لضابط الشرطة، لكن لكل واحد منا، في الحياة اليومية، يمكن أن تحدث المواقف دائما حيث يحتاج شخص ما إلى المساعدة".