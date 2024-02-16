"كارثة إدارية" .. كورونادو وجوتا يتسببان في غضب اتحادي!

ثنائي الاتحاد يتسببان في غضب

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أعلن نادي الاتحاد منذ أيام، عن فسخ التعاقد بشكل ودي مع النجم البرازيلي إيجور كورونادو، الذي انتقل مؤخرًا إلى كورينثيانز البرازيلي، وهذا التصرف تسبب في غضب اتحادي!

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وقال الإعلامي محمد الأحمري عبر برنامج "برا 18": "العمل الإداري هو الفيصل لما يقدمه اللاعبين على الملعب، والفرنسي كريم بنزيما كان ضحية عمل إداري بنادي الاتحاد".

وأضاف: "فسخ التعاقد مع إيجور كورونادو والإبقاء على البرتغالي جوتا كارثة إدارية، وكان يجب أن يتم العكس".

وأشاد الأحمري بما يقدمه النجم المصري أحمد حجازي مع الاتحاد، حيث قال: "الاتحاد بدأ يستعيد مستواه في المباريات الأخيرة بشكل كبير، كما أن حجازي لديه أدوار أكثر من الفنية".

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ونجح الاتحاد في الفوز على الفيصلي بأربعة أهداف دون رد في كأس الملك، ثم الانتصار على الطائي 3-0، والتعادل أمام نافباخور الأوزبكي بذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

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